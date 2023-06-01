تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية.. والحماية المدنية تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مخزن العهدة والمطبخ المركزي بمستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

نشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة دكرنس يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام، إدى إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده.

تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين نشوب الحريق في مخزن العهدة الخاص بالمستشفى والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة، وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده، أدى ذلك إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع.

حرر المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.