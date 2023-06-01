«الأرصاد»: عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. و«شبكة الطوارئ» تحذر المواطنين

شهدت محافظة الإسماعيلية عاصفة ترابية شديدة، عصر اليوم الخميس، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في العديد من المحافظات وفي القاهرة الكبرى والجيزة.

وانتشرت الرياح بشكل كبير علي مدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية ومراكز فايد والقصاصين والتل الكبير وأبوصوير مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية المواطنين من سوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي ضربت المحافظة وكافة الطرق السريعة والصحراوية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية عصر اليوم إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مع أجواء مغبرة على أغلب الأنحاء.

استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ في الإسماعيلية، إن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية.

وطالبت الشبكة المواطنين بضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات القصوى والضرورية مع ارتداء كمامات طبية أو منديل مبلل بالماء، بالإضافة إلى وضع نظارات لحماية العيون.

كما طالبت قائدي السيارات ضرورة السير بسرعة منخفضة مع إضاءة مصابيح السيارة وإغلاق جميع النوافذ بإحكام، وفي حال تعذر الرؤية ضرورة التوقف في أقرب نقطة.