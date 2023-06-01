عاصفة ترابية تضرب البلاد.. و«الزراعة» توجّه توصيات عاجلة لمرضى الحساسية

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة اتباع عدّة نصائح للحماية من العاصفة الترابية المقرر أن تضرب البلاد اليوم، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد فهيم، ضرورة استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، كي لا تصل الأتربة إلى الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي، وإغلاق نوافذ المنزل جيدا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

تناول أدوية حساسية الصدر

وشدد فهيم على مرضى حساسية الصدر، بتناول أدوية حساسية الصدر بانتظام، والتي تعمل على توسيع الشعب الهوائية، كالبخاخات، لتجنب حدوث أزمات ربوية، وشرب المياه تفاديا لأي مضاعفات صحية، وشرب السوائل الدافئة التي لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.

أهم الاحتياطات الزراعية خلال الموجه الحارة والعاصفة الترابية

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أهمية التوقف عن إجراء أي رش بالمبيدات خلال هذه الفترة، ويمكن معاودة الرش بداية من السبت المقبل، كما يجب التأكد من إحكام الأربطة على الصور والأنفاق البلاستيكية في مناطق غرب الجمهورية والساحل الشمالي، حيث تزداد سرعات الرياح، مع الحفاظ على حماية المزارع المفتوحة للدواجن من الأتربة.

وأكد ضرورة إجراء العمليات الزراعية مثل الري وغيرها لجميع المحاصيل، والحذر الشديد بعد أيام معدودات من زوال تأثير العاصفة الترابية، سيحدث إعادة تأهيل سريع جدا لتعداد الحشرات على معظم الزراعات القائمة، خاصة زراعات الخضر «الطماطم والفلفل والباذنجان» والطبية العطرية «بردقوش وريحان» وبعض أشجار الفاكهة خاصة العنب والمانجو والخوخ، وانتشار التربس والمن والأكاروسات، وتكثيف عمليات مكافحة هذه الحشرات بعد انتهاء الموجة مباشرة، بداية من الأحد المقبل.