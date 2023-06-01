عاصفة ترابية وأمطار خفيفة تضرب محافظة المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، عاصفة ترابية على المراكز والمدن والقرى، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، كما تشهد المحافظة ارتفاعا في درجات الحرارة، وسط تحذيرات من هيىة الأرصاد الجوية بوجود رياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 36 كيلومترا في الساعة.

عاصفة ترابية وأمطار في محافظة المنوفية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ محافظات الوجه البحري بها نشاط للرياح، وفرص سقوط أمطار قد تكون رعدية على بعض المحافظات بنسبة 20%، وتكون الأجواء غائمة، فيما أكدت أن درجة الحرارة العظمي 40 مئوية، بينما الصغرى 27 مئوية على محافظات الوجة البحري.

ووفق صور الأقمار الصناعية، فإنّ هناك تكاثر للسحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة، وحتى انتهاء المنخفض الخماسيني، وهو عبارة عن كتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، مثيرة للرمال والأتربة، مع إمكانية سقوط أمطار.

عاصفة ترابية في المحافظات على مستوى الجمهورية

وتنشط العواصف الترابية، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن بينها، محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومدن القناة.