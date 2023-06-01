وحدة الاستخبارات الاقتصادية تشيد بـ22 قرارا لتحسين الاستثمار في مصر

أصدرت «وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU» لتابعة لصحيفة الإيكونوميست، أمس تقريرا تحدثت فيه عن إشادات كبيرة بـ22 إجراء جديدا اتخذته الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من المميزات والعلامات الإيجابية في قرارات الدولة، خاصة قرارات الحكومة المصرية من إجراءاتٍ صُمِمَت خصيصًا لتحسين بيئة الأعمالِ في البلاد، وتلكَ إجراءاتٌ زامَنَ الإعلانُ عنها تأكيداتٍ من رئيس الوزراء المصري بأنَّها تهدُفُ إلى تمكين القطاع الخاص من لعِب دورٍ أكبر في النشاط الاقتصادي المصري، والمُساهمة في زيادة صادرات البلاد.

22 قرارا من الحكومة لتمكين القطاع الخاص

وأشاد التقرير بما أعلنت عنه الحكومة المصرية من 22 إجراءً لتحسينِ بيئة الأعمال والذي تكمن أهميته في كونه يُعالِجُ بعض الصعوبات الهيكلية التي يُواجهها القطاع الخاص في البلاد، لذا فإنَّه على الرغم من أنَّ مصر منذ عقودٍ كانت تشهد مبادرات حكومية لتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أنَّ تلك الحزمة من الإجراءات تُعدُ بمثابة أول جُهدٍ مُنسَّق من قِبل الحكومة المصرية منذ إلغاء وزارة الاستثمار في عام 2019، وتأتي هذه القرارات في الوقت الحالي خاصة وأن الدولة تسعى بشكل كبير في الوقت الحالي لدمج القطاع الخاص وشراكته في العديد من المشروعات.

وتتمثل الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم استثمارات القطاع الخاص وزيادتها في تعديل قانون الاستثمار رقم (72) لعام 2017، للسماح للصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، ووضع مدى زمني مُحدد بـ 10 أيام عمل لحصول المشروع على كافة الموافقات اللازمة.

كما شملت الإجراءات التوسُّع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسَس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وإقرار قانون يقضي بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع ونشر المعلومات عن الشركات المملوكة للدولة بصورةٍ مُنتظمة، وإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مُستلزمات إنتاج.

كما تم تقديم ضمان عدم خضوع المُستثمرين الأجانب في مصر لرسومٍ تعسُّفية، وتسريع عملية رد ضريبة القيمة المُضافة، وتبسيط نظام تحويل الأرباح إلى الشركات القابضة والشركات التابعة، وذلك لتلافي حالات الازدواج الضريبي، بجانب تعزيز اختصاصات المحاكم التجارية.

وكان لمشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، لتعيين مستشارين لإعداد وثيقة استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر اهميه كبرى لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال.