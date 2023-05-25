أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص سيحقق نجاحات كبيرة في قطاع التعدين

أكدت الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد، أن مصر لديها من الإمكانيات والموارد والمواد الخام والبشرية وإصلاحات القوانين ما يساعد على تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم أن العالم لا يزال يشهد أزمات ولكن في مصر لدينا فرصة جيدة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قطاع التعدين واعد للغاية في مصر، وفي ظل الأوضاع العالمية نستورد بأسعار مرتفعة، وإذا شجعنا القطاع الخاص أن يدخل قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم، لأن هذا القطاع مكلف ويحتاج تكنولوجيا معينة.

الحكومة الإيطالية

وأضافت أن تشجيع تصنيع المواد الخام يصنع فارقا في الأسعار وتكلفة الإنتاج ويعطينا وضعا تنافسيا، والإيطاليون ينظرون لمصر كعلاقة استراتيجية ونقطة أساسية لتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وبصفة عامة الحكومة الإيطالية تشجع أن يكون هناك تعاون أكبر مع مصر.

مشروعات لها عائد على الطرفين

ولفتت إلى أن المستثمر الإيطالي يرى أن هناك فرصا جيدة للتعاون مع مصر، ويسوّق فرص الاستثمار في مصر بشكل جيد، ويجب استغلال هذه الفرصة لمصر عن طريق تسهيل وجود مشروعات لها عائد على الطرفين.