أبو الغيط: توقعت ما يحدث في السودان منذ عام

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه التقى مع مجموعة من السودانيين المقيمين بمصر، جاءوا للجامعة لتقديم مشروع ومبادرة خاصة لمواجهة الوضع في السودان، أطلقوا عليها اسم عظيم للغاية وهو «نبض العرب».

أبو الغيط: يجب مساعده أهل السودان

وأضاف أبوالغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أهل السودان المتواجدين على الأراضي المصرية وأهل السودان المتواجدين في كل وطن عربي عليهم أن يساعدوا أهل السوادن المتضررين ودفعتهم الظروف للخروج من ديارهم.

وتابع: «الاستضافة المصرية في الفترة الأخيرة على مستوى مصر تصل إلى 160 ألف سوداني، والكثير في السعودية وجنوب السودان وتشاد، ولكن كلمة نبض العرب أسعدتني للغاية، وهي مبادرة خاصة بتقديم المساعدة والخدمات الطبية، وتقديم الوظائف، وكل ما هو متاح على الأرض العربية».

واستطرد: «عندما وضح أن هناك قوة تأثير عسكري كبير اسمها قوات الدعم السريع على الأرض السودانية توقعت منذ عام على الأقل أن يحدث هذا الصدام، لأنه لا يمكن للقوات المسحلة السودانية أو أي دولة أن تسمح بوجود ميليشيا على الأرض، ولم يسبق لي إطلاقا أن تحدث عن تكافؤ بين الاثنين، ودائما ما أدعو إلى الحفاظ على الدولة الوطنية».