أبو الغيط: السودان إقليم بالغ الأهمية للوطن العربي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن السودان إقليم بالغ الأهمية للوطن العربي، لأن له جوار يقرب من 9 دول ويمتد إلى الكونغو ورواندا وبوروندي وإفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وإرتريا، وله جوار عريض للغاية، وأي شيء يتعرض له يكون له انعكاسات على هذه المنطقة.

أبو الغيط: غرب أفريقيا تمر بفترة عصيبة

وأضاف أبوالغيط خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كما أن منطقة غرب إفريقيا تمر بفترة عصيبة جدا في اقتصادياتها؛ سواء بالهجرات والصدامات بين القبائل، ووضع سوداني مهتز غير مستقر سوف تكون له انعكاساته على كل الجوار السوداني بما يهدد دول الجوار الأبعد وصولا إلى مالي والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس، وهو وضع يجب أن يستقر بقدر الإمكان.

وتابع: «وكذلك التدخلات الأجنبية في هذا الإقليم، وتحديدا بوجود فاجنر مثلا في مالي وإفريقيا الوسطى بتأثيرات كبيرة، ويتردد أنها تساعد الدعم السريع بصواريخ أرض جو للتصدي للطيران، وهو وضع صعب يستحق الكثير من الاهتمام».

واستطرد: «كما أن السودان ومصر يعتمدان على مياه النيل، ويفرض ذلك الكثير من الاعتبارات على حكومة السودان ومصر والحكومات العربية المتابعة للأمر، كما أن هناك بعدا ثالثا يتمثل في البحر الأحمر، حيث تطل السودان على البحر الأحمر بمساحات هائلة، وتأثير كل ذلك على قناة السويس، كما أن مصر تستضيف ما لا يقل عن 9 ملايين لاجئ على أرضها دون وضعهم في معسكرات أو مناطق إعاشة خاصة بهم، وعندما تضيف الـ160 ألف سوداني يزيد الأمر، كما أن الوضع لن ينتهي غدا فسنشهد مزيدا من الهجرات».