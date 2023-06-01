خالد الجندي يشيد بقناة الناس: تقدم محتوى ينفع الجمهور

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقناة الناس والقائمين عليها، وما تقدمه من محتوى ينفع الناس.

قول مدعم بالكتاب والسنة النبوية

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: موجها حديثه للدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: «متابعينك على قناة الناس وجمهورك مستمتع بيك، أنت أسد في الدعوة، تتحدث فيما سكت عنه الآخرون وقولك مدعم بالكتاب والسنة النبوية، وعندك اعتدال فى الطرح، دون عصبية فى الدعوة، ويتحدث بالعلم، ده خادم المقام النبوي، وعارف إنه محسوب على سمعة الإسلام، فيما تركه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.