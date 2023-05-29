خالد الجندي: الصلاة على النبي تفرج الكرب وتذهب الغم «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الصلاة على النبي تُفرج الكربات وتذهب الغم وتتسبب في استجابة الدعاء وتحدث البركة وتكثر الخيرات، موضحًا: «وزارة الأوقاف ارتأت ضرورة إطلاق حملة اعرف قدر نبيك، فالكل يحب النبي والكل عبّر عن صلاته على النبي».

الحملة تستهدف تعريف الناس قدر النبي

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»: «الحملة تستهدف تعريف الناسِ قدر النبيِ محمد صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي ليست مجرد أذكار تتلى باللسان، ولكنها تعني التخلق بأخلاق النبي وأتباعه والحرص على السلوك النبوي».

ما هو ذكر الله؟

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «تحدثنا عن ذكر الله من قبل وقلنا إنه لا يعني قول لا إله إلا الله فقط، ولكن العمل الحلال ذكر لله، وكف الأذى ذكر لله، والصلاة على النبي ذكر لله، وكل ذلك مصحوب بأدلة من القرآن والسنة، وهذا الأمر يمكن أن نقوله أيضا على الصلاة على النبي، فهي ليست مجرد ذكر على اللسان لأن الصلاة على النبي تعني اتباعه وأن نتخلق بخلقه ونأخذ بالأسباب ونعمر الأرض ونحترم البيئة والجار ونكرم الضيف ونتقن العمل».