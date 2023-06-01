جامعة القاهرة تهنئ المستشار عبد المجيد محمود لفوزه بجائزة الدولة التقديرية

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة بعد ترشيحه من مجلس الجامعة نظرًا لإسهاماته البارزة ورحلة عطائه القضائية المميزة.

جامعة القاهرة رشحت المستشار عبد المجيد محمود

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية باعتباره واحدا من أبرز كبار شيوخ القضاء المصري وله إسهامات أكاديمية متميزة، وعرفاناً وتقديراً لهذه الشخصية القانونية والقضائية الوطنية المحترمة.

السيرة الذاتية للمستشار عبدالمجيد محمود

المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتميز بالجمع بين الخبرة والممارسة القضائية العملية وبين التميز الأكاديمي، فقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، وحصل بعدها على درجه الدكتوراة، ولم يتوقف نشاطه العلمي عند حد الحصول على درجة الدكتوراة، وإنما امتد إلى إصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة، كما اشترك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي.

وللمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور مجتمعي متميز ومشهود من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة، إلى جانب حفاظه طوال فترة عمله على هيبة منصب النائب العام وقيامه بدور وطني بارز في ظروف صعبة.