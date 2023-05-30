«الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بجوائز الدولة للتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون 3 مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، ‏الذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.‏

حصل على جائزة التفوق في مجال الفنون، كل من الدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والفنان فتحي عفيفي محمد حسنين، وفي مجال الآداب، اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.

وفاز بجائزة التفوق في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة والدكتور أحمد رجب.