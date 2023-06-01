وزير الصحة الأسبق: توجه مصري بمد جسور التعاون مع الأشقاء الأفارقة

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، أن الدولة المصرية تتجه بشكل واضح منذ عودتها للاتحاد الإفريقي عام 2014، وريادتها للاتحاد في 2019، للعودة من جديد للساحة الإفريقية، من خلال مد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء في مختلف بلاد القارة.

توقف سلاسل الإمداد

وأضاف «العدوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة: «فترة جائحة كورونا، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ضرورة الاتجاه للقارة الإفريقية، خاصة مع توقف سلاسل الإمداد وتوقف حركة التجارة العالمية، فأصبح من الضروري الاعتماد على الجار أكثر من الصديق الموجود في قارة بعيدة».

الفيروسات الكبدية

وتابع: «تجربة مصر مع فيرس سي، كانت أكبر دولة تعاني من هذا المرض، والفيروسات الكبدية في إفريقيا منتشرة بشكل كبير، وخاصة فيروس بي، ولكن خبرة مصر في مكافحة وترصد الفيروسات بشكل عام، والفيروسات الكبدية بشكل خاص، هي خبرة مقدمة من مصر للأشقاء الأفارقة منذ أن اجتازت مصر هذا الفيروس».