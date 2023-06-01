«الصحة» تحذر مرضى الجيوب الأنفية وتحدد الفئات الممنوعة من الخروج للشارع

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين، بعد إعلان هيئة الأرصاد عن تعرض البلاد لرياح مثيرة للأتربة، أكدت خلالها ضرورة غلق الأبواب والنوافذ بإحكام.

كما نصحت مرضي الجيوب الأنفية بضرورة حمل البخاخ، تحسبا لأي طارئ وارتداء الكمامات عند النزول، ناصحة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

نصائح لمرضي الجيوب الأنفية

وتابعت وزارة الصحة والسكان في بيان: «على مرضي الجيوب الأنفية تجنب التدخين ومسببات الحساسية بشكل عام، خلال فترة نشاط الأتربة والرياح، وتناول السوائل لصحة الجيوب الأنفية، واستخدام محلول الملح لمن يعانى من صعوبة التنفس كحل مؤقت وسريع».

التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن على مرضي الحساسية الحصول على الأدوية بانتظام خاصة خلال فترة التقلبات الجوية والأتربة لتفادي حدوث أي مضاعفات، مشيرة الى تجنب وضع الروائح عالية التركيز، وعدم الجلوس بجانب أشخاص مصابين بنزلات برد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشددة على أهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب مستشفى حال الرغبة في قصده بسبب الطوارئ.