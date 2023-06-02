خبير اقتصادي: تقرير الاستخبارات الاقتصادية دفعة قوية للاستثمار في مصر

قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن التقرير الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة إيكونوميست أشادت فيه بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مصر.

التقرير يؤكد على مصداقية مصر

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تقرير إيكونوميست الذي نشر عن قرارات الاستثمار في مصر لها أهمية كبيرة ومصداقية كبرى لدى الشركات العالمية، والتي تحتوي على معلومات مهمة للغاية من حيث الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتي يحتاجها المستثمرين.

وأشار إلى أن التقرير جاء فيه إشادة كبيرة بالقرارات الـ22 قرار التي اتخذتها الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال معالجة مشكلات ومعوقات الاستثمار، حيث جاءت الحلول جذرية ونهائية وشاملة، وليست مؤقته.

القرارات حلت الكثير من المشكلات

ولفت إلى أن سرعة تفعيل هذه القرارات يزيد من مصداقية اتجاه الدولة لحل المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، حيث جاءت لتحل الكثير من المشكلات التي تعمل على جذب استثمارات جديدة للدولة ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة.

وأوضح أن القرارات تعمل على زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في مصر ، كما أنها حلت المعوقات مثل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للأعمال وبدء العمل بسرعة.