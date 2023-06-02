«الطب البيطري» بالقاهرة تحذر من 17 نوعا من الأطعمة تضر بصحة القطط

حددت مديرية الطب البيطري في القاهرة 17 نوعًا من الأكلات الممنوعة للقطط وتسبب أضرارًا بالغة تصل إلى الموت في بعض الأحيان، وذلك ردًا على سؤال ما الأكلات الممنوعة للقطط؟

وأشارت المديرية، في تقرير لها، إلى أنّ الأكلات الممنوعة للقطط هي:

- التونة لاحتوائها على مواد حافظة تضر بصحتها، خاصة لو تم تقديمها بشكل يومي كوجبة رئيسية، ويجب تصيتفها من الزيت وغسلها بالماء جيدًا قبل تقديمها للقطط.

خطورة الكبدة على القطط

- الكبدة لاحتوائها على نسبة حديد تسبب تسمما للقطط، وبالتالي يجب التقليل منها ويكفي مرتين في الأسبوع لتحصل القطة على احتياجاتها من الحديد.

- الشوكولاتة والقهوة والشاي تحتوي على مواد تؤدي إلى التسمم ومشكلات القلب والجهاز العصبي بالنسبة للقطط.

- عصير الليمون حيث يسبب القئ.

- العنب والزبيب يحتوي على سموم تؤذى الكلى

-الثوم والبصل يتسبب فى تكسير كرات الدم الحمراء التى تسبب الأنيميا.

الفيتامينات البشرية

- الفيتامينات البشرية التي تحتوي على الحديد تدمر الخلايا المبطنة لجدار المعدة والأمعاء وتؤثر على الكلى والكبد.

- الألبان ومنتجاتها حيث لا تحتوى القطط على كميات كافية من أنزيم اللاكتيز الذي يكسر سكر اللبن، ما يؤدي إلى الإسهال.

- المشروم يحتوي على سموم للقطط.

- البيض غير المطهي يقلل من امتصاص البيوتين فيتامين ب الذي يؤثر على الشعر والجلد.

- عجينة الخميرة لأنها تتمدد وتنتج غازات تسبب قرحة المعدة.

- السكريات تسبب السمنة وتؤدي إلى مرض السكر ومشاكل الأسنان.