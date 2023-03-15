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انطلاق مبادرة «صحتك بالدنيا» لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
08:11 م | الأربعاء 15 مارس 2023
مبادرة صحتك بالدنيا في البحيرة

مبادرة صحتك بالدنيا في البحيرة

نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، من خلال إدارة الأداء الرياضي ووحدة الطب الرياضي بالمديرية، مبادرة «صحتك بالدنيا»، للكشف عن تشوهات القوام وعلاج السمنة. 

تدشين مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة 

جاءت مبادرة «صحتك بالدنيا»، بحضور الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والدكتور طلعت قدري والدكتور أحمد عمران أساتذة بكلية التربية الرياضية.

الكشف على المشاركين في المبادرة 

وجرى خلال المبادرة الكشف على المشاركين وتنفيذ ندوة شملت عدة محاور منها التغذية واللياقة الصحية وتشوهات القوام وكيفية علاجها، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور عدد كبير من أعضاء ومتطوعي مراكز الشباب بمختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وتشمل مبادرة صحتك بالدنيا للكشف عن تشوهات القوام وعلاج السمنة، مختلف الأعمار ممن يُعانون من أمراض السمنة إذ شهدت المبادرة إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من تدشينها.

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بقلم إحسان شعبان