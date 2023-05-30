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تطورات الحالة الصحية للفنان حسن عبدالمجيد بعد خضوعه لجراحة في القلب

كتب:

أحمد حسين صوان
01:56 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
حسن عبد المجيد

حسن عبد المجيد

حرصت آية عبدالمجيد، ابنة المطرب حسن عبدالمجيد، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، وتركيب دعامة ثالثة، قبل أيام، مؤكّدة أنَّ حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، كما أنَّه عاد إلى المنزل بناءً على توجيهات الفريق الطبي المعالج له.

وكتبت ابنة حسن عبدالمجيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «شكرًا جزيلًا لكل الناس اللي سألت على بابا واتصلت بيا وبعتت لي.. شكرًا جزيلاً لكل زملائي اللي كانوا متابعين معايا لحظه بلحظة.. دعواتكم وصلت.. الحمد لله بابا بخير».

يذكر أنّ حسن عبدالمجيد، قد تعرض لجلطة في الشريان التاجي بالقلب، أبريل الماضي، ودخل معهد القلب على الفور، وخضع لجراحة عاجلة آنذاك، لتركيب دعامتين، فيما نصحه الفريق الطبي المُعالج وقتها، بضرورة المتابعة وتركيب دعامة ثالثة خلال مدة 3 أسابيع.

وقدمت ابنة حسن عبدالمجيد، مُناشدة إلى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، لتقديم الدعم والمساعدة، إذ قالت: «أنا بجد مش عارفة أعمل إيه؟ ومحتاجة النقابة تتدخل لمتابعة حالة والدي الصحية».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.