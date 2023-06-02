المديرة التنفيذية لـ«النيباد» تشيد بدور الرئيس السيسي في دعم استقرار أفريقيا

أشادت ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد»، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التنمية في القارة الأفريقية، وقالت بيكيلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة خلال زيارتها للقاهرة- إن الرئيس السيسي يقوم بدور رئيسي على مستوى القارة لاسيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وإعادة الإعمار والتنمية.

قيادة الرئيس السيسي فعالة

وأضافت اننا نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسي الفعالة والتي تجسدت في مصر، معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسي اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد والمخولة بتنفيذ رؤية 2063، كما استعرضت دور الوكالة الحيوي في تنفيذ أجندة التنمية افريقيا 2063.

وأشارت إلى أن افريقيا لديها رؤى وخطط طموحة بحلول عام 2063 من اجل تحقيق الازدهار والسلام والاستقرار في ربوع القارة وتعزيز قوتها الاقتصادية، لافتة إلى وجود خطة تنفيذية لترجمة الخطط إلى أفعال حيث ان دور الوكالة يتمثل في دعم ومساعدة الدول الافريقية على تطبيق رؤية 2063.

حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا

وأشارت إلى دور النيباد في برامج بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية والتي تصب في مواجهة التحديات التي تجابهها القارة الإفريقية، مشددة على أولويات عمل وكالة النيباد التي تمثل الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي، خلال الفترة المقبلة ومن بينها أهمية حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي من شأنها أن تسهم في عملية الربط القاري وكذلك تنفيذ مبادرة «اينرجيز افريكا»، المتعلقة بدعم دور المرأة والاسرة في التنمية.

توعية الشباب ودمجهم في عملية التحول الاقتصادي

كما أكدت بيكيلي أهمية دور هذه البرامج في العمل على منع والوقاية من الأزمات قبل نشوبها، وأوضحت المسئولة الإفريقية أن النيباد تركز على الجانب الوقائي حيث تعمل على توعية الشباب ودمجهم في عملية التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية لتفادي نشوب صراعات، وأضافت أنها شاركت خلال زيارتها للقاهرة في فعاليات ورشة عمل الاتحاد الإفريقي الثانية لمراجعة سياسة إعادة الاعمار والتنمية بعد النزاعات والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة التنمية الافريقية والتي عقدت على مدار ثلاثة ايام.