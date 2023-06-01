اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجّه بالارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي يوجّه بالارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية

الرئيس: الاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء بما يدعم خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات

«السعيد»: التغيير سيكون فى الأداء ومفهوم الإدارة.. والتحديث الشامل يتسم بالحوكمة والرقمنة

مجلس الأمناء يستعد لانطلاق الأسبوع الثالث بعد عقد 25 جلسة

بناء الأوطان بـ«التوافق»

«الطماوى»: التعددية الحزبية تسهم فى التعبير عن جميع الأطياف.. ودور الأحزاب الأهم هو المساهمة فى بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة

«عصام»: قوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها.. وانتخابات المحليات مهمة لدورها فى الرقابة على الحكومة والتصدى للفساد واستكمال التنمية

المحور الاقتصادى: توجيه رئاسى بانتقال الحكومة لـ«الإدارية» منتصف يونيو

استراتيجية لدعم الصناعة وقانون جديد ووزارة للاستثمار وخطة للترويج السياحى.. والتوسع فى تصنيع السيارات.. وإعادة هيكلة «الغزل والنسيج»

«صبرى»: توقعات بارتفاع صافى الاستثمار المباشر لـ 10 مليارات دولار هذا العام.. و«المجلس الأعلى» دافع ومحفز قوى للمناخ الاستثمارى

«الترجمان»: أولويتنا جذب 30 مليون سائح خلال 5 سنوات وبحث سبل فتح الفنادق المغلقة وتسويق المعالم السياحية.. ودراسة لمتطلبات السائحين

المحور المجتمعى: «الوصاية على المال والهوية الوطنية والتعليم والحالة السكانية»

قضايا ساخنة على مائدة اللجان.. وجلسات لتمكين الشباب وذوى الهمم

«عاشور»: يجب سن تشريع لمواجهة زواج الأطفال.. ووضعنا 5 مقترحات أساسية لمواجهة زيادة السكان أبرزها تدريس مادة بمخاطر هذه القضية

«مجاهد»: الثقافة هى محرك رئيسى للسياسة والاقتصاد ومفتاح تشكيل

وعى المواطن.. ولجنة الهوية تبحث حرية الرأى والإبداع والعدالة الثقافية

أمين عام جامعة الدول العربية فى حوار مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على شاشة «إكسترا نيوز»

«أبوالغيط»: «30 يونيو» كانت بمثابة عودة الروح وأنقذت مصر

الفوضى ضربت دول المشرق العربى فى 2011.. واستبدال «الجامعة» بنظام شرق أوسطى مرفوض

«السيسى» شخصية عظيمة.. وقواتنا المسلحة سبيكة تمّت صياغتها فى بوتقة الوطنية

طوارئ الأهلى.. ومفاوضات الزمالك

معسكر مغلق لـ«الأحمر» قبل مواجهة الوداد.. وارتفاع معنويات «معلول».. والسفر للمغرب قبل 3 أيام من اللقاء

«الأبيض» يواصل التفاوض مع «جعفر».. وترشيح لاعبين جدد لتدعيم الفريق.. ومحاولات لصرف المستحقات

الصفحة الثانية

أمين عام جامعة الدول العربية فى حوار للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على «إكسترا نيوز»: استبدال الجامعة العربية بنظام شرق أوسطى مرفوض

أحمد أبوالغيط: الفوضى ضربت دول المشرق العربى فى 2011 وثورة 30 يونيو كانت بمثابة عودة الروح وأنقذت مصر

قطر قامت بدور فى تمهيد تحسين العلاقات بين مصر وتركيا والأبعاد السياسية فى لبنان ليست بعيدة عن ملف الغاز

الرئيس السيسي شخصية عظيمة يندر أن تتكرّر.. وقواتنا المسلحة سبيكة تمّت صياغتها فى بوتقة الوطنية

الوضع الحالى خطير ويشبه أجواء ما قبل الحربين العالميتين.. وهناك ملامح حرب باردة بين الصين والولايات المتحدة.. والخطورة أن تندلع حرب عالمية جديدة

مع الاهتمام بالمواطن الأوكرانى يجب ألا ينسى المجتمع الدولى الاهتمام بالمواطن السودانى والفلسطينى.. ولا نستبعد ميلاد تكتل «أورو - آسيوى» بين الاتحاد الأوروبى والروس والصين

الصفحة الثالثة

مجلس الأمناء يستعد لانطلاق الأسبوع الثالث بعد عقد 25 جلسة على مدار الأيام الماضية

بناء الأوطان بـ«التوافق»

الصفحة الرابعة

«مجلس الأمناء»: 24 جلسة و51 ساعة فى أسبوعين و800 متحدث وحضور أكثر من 2000 مشارك

«فرحات»: مسار الجلسات يعبّر عن مرحلة مقبلة من الإصلاح دون أى وجود للجماعات والتنظيمات الإرهابية

عماد الدين حسين: ضربة البداية فى «الحوار الوطنى» كانت موفّقة.. الأمر كله إيجابى

عضو «مجلس الأمناء»: التحدى الأساسى هو القدرة على صياغة توصيات تحقق مصلحة الوطن

علينا أن نستغل حالة الزخم ونبنى عليها أكثر خلال المرحلة المقبلة

د. عمرو هاشم ربيع: لا يوجد تمييز بين أى أحد أو أطراف.. والجميع قدّم مقترحات إيجابية ومرتبة

عضو «مجلس الأمناء»: الجلسات شهدت مشاركات فعالة من كل التيارات السياسية

الصفحة الخامسة

المحور السياسى: خطط لدعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها

«داود»: الإفراج عن السجناء يعكس رغبة الدولة فى إجراء إصلاح سياسى حقيقى وتحقيق انفراجة فى الأوضاع الراهنة

النائب إيهاب الطماوى: قدمنا رؤى وتصورات وأوراق عمل لإدخال تعديلات على قانون الأحزاب أبرزها ما يتعلق بالدعم المالى

مقرِّر «الأحزاب السياسية»: التعددية الحزبية تثرى الحياة السياسية.. ودور الأحزاب الأهم حالياً المساهمة فى بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة

لا بد من ترتيب أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة للانطلاق لآفاق عمل جديدة

علاء عصام: «المحليات» هى البوابة الرئيسية للحياة الحزبية وقوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها

مقرِّر مساعد لجنة المحليات: المجالس المحلية مهمة لدورها فى الرقابة على الحكومة والتصدى للفساد

الصفحة السادسة

المحور الاقتصادى.. استراتيجية لدعم الصناعة المحلية وقانون جديد للاستثمار وخطة للترويج السياحى

استراتيجية لتصنيع السيارات وتسهيلات للحصول على الأراضى الصناعية

د. سمير صبرى: تشكيل ورش عمل لبحث ما تم التوصل إليه والخروج منه بتوصيات علاجية لمشكلات الاستثمار

مقرِّر «الاستثمار الخاص»: توقعات بارتفاعات صافى الاستثمار بـ10 مليارات دولار هذا العام

د. أمانى الترجمان: خطة لتسويق المعالم السياحية.. ودراسة شاملة لكل متطلبات السائحين

مقرِّر مساعد «السياحة»: أولويتنا جذب 30 مليون سائح خلال 5 سنوات وبحث سبل فتح الفنادق المغلقة

جذب السياحة لمصر سيتطلب تنظيماً داخلياً على أعلى مستوى من قِبل جميع الجهات المعنية

الصفحة السابعة

المحور المجتمعى.. الوصاية على المال والهوية والتعليم قبل الجامعى والحالة السكانية.. أبرز القضايا الساخنة

د. أحمد عاشور: وضعنا 5 مقترحات أساسية لمواجهة زيادة السكان أبرزها تدريس مادة عن مخاطرها

مقرر مساعد «القضية السكانية»: يجب سن تشريع قانونى لمواجهة زواج الأطفال

نُطالب بوضع خطاب دينى رسمى للتحدث عن ظاهرة الزيادة السكانية فى المساجد ووسائل الإعلام

الإدارة السياسية تواجه المشكلات وتضع خططاً لمعالجتها والتصدى للقضايا المهملة منذ سنوات

مقرِّر مساعد لجنة الهوية: الثقافة محرك السياسة والاقتصاد ومفتاح تشكيل الوعى

الصفحة الثامنة

طوارئ النهائى.. معسكر مغلق للأهلى لموقعة الوداد والسفر للمغرب قبل 3 أيام من الإياب

مرحلة التصحيح

استمرار التفاوض مع «جعفر» ومحاولات لصرف جزء من المستحقات

حيرة ومفاضلة

«شلبى» يدخل حسابات المنتخب للمعسكر المقبل.. ومقارنة بين «الشحات وصبحى»

ماركة مسجلة

إشبيلية يلاحق العظماء الخمسة.. كسر سلسلة «مورينيو» التاريخية.. و«بونو»: هديتى للمغاربة