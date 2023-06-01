أبو الغيط: الرئيس السيسي شخصية عظيمة ومستعد للتضحية بحياته لنصرة بلده

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية عظيمة، والشخصيات التاريخية في تاريخ الأمم قليلة، وتأتي على فترات متباعدة، والرئيس السيسي من هذه الشخصيات.

أبو الغيط: الرئيس السيسي يفدي بلاده بحياته

وأضاف أبوالغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «وهو مستعد للتضحية بحياته لنصرة بلده، وفي التاريخ المصري قادة قلائل عملوا بقدر الإمكان لنصرة هذا البلد، وهذا الرئيس يأتي في مقدمة هؤلاء».