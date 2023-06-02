«القاهرة الإخبارية»: انخفاض قياسي بمعدل المواليد للعام السابع في اليابان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الصحة اليابانية، أعلنت أن معدل المواليد في البلاد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي، الأمر الذي يلقي الضوء على أزمة تقلص عدد السكان وارتفاع سريع في نسبة المسنين، إذ بلغ معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها، 1.2565 وذلك مقارنة بمستوى منخفض سابق بلغ 1.2601 في 2005 بما يقل بكثير عن معدل 2.07 الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على استقرار عدد السكان.

اليابان تنصح بضرورة زيادة المواليد

وأوضح التقرير الذي عرضته القناة، بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، شدد على ضرورة وقف تراجع معدل المواليد في البلاد وجعله أولوية قصوى، وتخطط حكومته لتخصيص 3.5 تريليون ين بما يعادل 25 مليار دولار سنويًا لرعاية الأطفال وإجراءات أخرى لدعم الآباء على الرغم من مستويات الدين المرتفعة: «سيبدأ عدد الشباب في الانخفاض بشكل كبير خلال العقد المقبل وحتى ذلك الحين هناك فرصة لعكس اتجاه انخفاض المواليد».

تفاقم التحديات الديموغرافية في اليابان

وأشار التقرير، إلى أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تفاقم التحديات الديموغرافية في اليابان، إذ ساهم انخفاض عدد الزيجات في السنوات القليلة الماضية في انخفاض عدد المواليد، كما كانت الجائحة من أسباب زيادة الوفيات، فعدد المواليد الجدد في اليابان انخفض بنسبة 5%، بينما ارتفع عدد الوفيات 9% إلى، وكانت قد سجلت اليابان أكثر من 47 ألف وفاة في العام الماضي نتجت عن جائحة كوفيد-19.