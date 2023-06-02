مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال شهر يونيو

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، لتكثيف القوافل، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية التي تنفذها مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو، وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية خلال شهر يونيو الجاري، والتي يبلغ عددها 5 قوافل طبية.

مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية

ويتم تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يونيو الجاري وفقا للمواعيد والأماكن التالية:

- تقام يومي 4 و5 يونيو قافلة طبية في أبيس 1 بنطاق شرق.

- تقام يومي 6 و7 يونيو قافلة طبية في أبيس 2 بنطاق شرق.

- تقام يومي 11 و12 يونيو قافلة طبية في القرية المركزية ببرج العرب.

- تقام يومي 18 و19 يونيو قافلة بالجلاء بالعامرية.

- يومي 20 و21 يونيو قافلة بقرية الأسد بالعامرية.

قوافل طبية لتوفير حياة كريمة

وأكدت محافظة الإسكندرية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.