محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 83.9%

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 83.9%، بزيادة 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يهنئ الناجحين في الإعدادية

وعقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، قدم «الشريف»، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ومن جهته؛ قال مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه سيجري رفع النتيجة على موقع المديرية، وتبدأ التظلمات على النتيجة اعتبارًا من السبت 3 يونيو، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر، التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وفق القرارات الوزارية المنظمة.