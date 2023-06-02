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موعد ومكان عزاء وصلاة الجنازة على والد المخرجة مريم أحمدي

كتب:

هبة أمين
01:46 م | الجمعة 02 يونيو 2023
المخرجة مريم أحمدي

المخرجة مريم أحمدي

تقام صلاة الجنازة على والد المخرجة مريم أحمدي، والذي وافته المنية في الساعات الماضية، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد قرية سيتي فيو الطريق الصحراوي، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة والد مريم أحمدي

وتستقبل مريم أحمدي وأسرتها، العزاء غدًا السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحسب ما كتبته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

وكانت أعلنت «مريم» خبر وفاة والدها لجمهورها ومتابعيها بقولها: «إنا لله وإنا إليه راجعون،  توفى إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي».

وتابعت: «وسوف تقام صلاة الجنازة على والدي الغائب الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد قرية سيتي فيو - الطريق الصحراوي، وسيقام العزاء يوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة».

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