المخرجة مريم أحمدي تعلن إصابتها بكورونا: هحكي تجربتي بعد التعافي

أعلنت المخرجة مي أحمدي، إصابتها بفيروس كورونا، بعد ارتفاع درجة حرارتها قبل عدة أيام، مشيرة إلى إجرائها تحليلا للدم فقط.

ودوّنت مريم، عبر حسابها على فيس بوك، عن الاتصالات التي تلقتها منذ إعلان إصابتها: "كل شخص ورد فعله للأمور مختلف عن الآخر، طبيعتي في ظروف المرض بتوتر، والحقيقة امبارح اتوترت جدا بعد الكم الهائل من التليفونات، مع إني الحمدلله كنت كويسة، جاتلي panic لأن اقتناعي الشخصي إن محدش فينا فاهم حاجة في موضوع كورونا ده، ولكن في indications بتقول إن الشخص ممكن يكون مصاب وحامل ولذلك الواجب إنه يبلغ من حوله".

وتابعت: "البوست ده كان لخوفي على من تعامل معي ولازم اعترف اني اتوترت جدا بعد لما نزل، لأني لقيت ناس وصحفيين معرفهمش بيكلموني وده موتر جدا لشخص مثلي لأنه عكس طبيعتي، المهم أحب اطمن الناس إن الحمدلله أنا أحسن من غيري".

واستطردت: ومن ساعة ما حسيت بتعب أو بشك وأنا عازلة نفسي حتى عن زوجي، فيارب يبقى كل اللي حواليا بخير، مكانش نفسي أقول الكلام بس والله محدش فاهم حاجة، فخلينا خفاف ومش هقدر أقول تجربتي عشان كل جسم وله طبيعة، ممكن إن شاء لله بعد التعافي اللي حابب يسألني أي حاجة يبعتلي".

ومن أعمال المخرجة مريم أحمدي التي تعاونت فيها، "أنا عشقت" لأمير كرارة، و "الحرباية" مع هيفاء وهبي.