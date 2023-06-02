الأرصاد تحذر سكان القاهرة والجيزة: «الحرارة الآن 40 درجة.. متخرجوش»

كشفت الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن وصول درجة الحرارة لذروتها على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، محذرة المواطنين من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأكد خبراء الأرصاد أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة فإن درجة الحرارة الآن على محافظات القاهرة الكبرى تصل إلى لـ40 درجة مئوية.

موعد تحسن حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس الأن تشهد نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة التى يصاحبها انخفاض فى نسب الرطوبة و إثارة الرمال والأتربة.

وتشهد البلاد بدايةً من غدا السبت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأن على المحافظات

واستقرت درجات الحرارة الأن على كافة الأنحاء، حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.