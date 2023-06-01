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«الأرصاد» لـ قناة الناس: ذروة التقلبات الجوية مستمرة اليوم وغدا

كتب:

محمد أيمن سالم
05:49 م | الخميس 01 يونيو 2023
توقعات الأرصاد الجوية.. تعبيرية

توقعات الأرصاد الجوية.. تعبيرية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية، وقد حذرت منها الهيئة منذ أيام، وستكون ذروة التقلبات اليوم الخميس وغدا الجمعة، لتأثر البلاد بمنخفض جوي في الصحراء الغربية.   

كتل هوائية جنوبية 

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أن المنخفض الجوي تصحبه كتل هوائية جنوبية أدت لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وقد وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية خلال النهار.

برامج للمرأة والطفل 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم محمد أيمن سالم