هل توجد عاصفة ترابية اليوم؟ «الأرصاد الجوية» تُجيب

حذّرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في تلك الفترة، وهو ما يغلب على فصل الربيع بشكل دائم، كاشفة عن بعض الظواهر الجوية المتوقعة، وهل توجد عاصفة ترابية اليوم أم لا؟.

هل توجد عاصفة ترابية

وعن تساؤل هل توجد عاصفة ترابية اليوم، قالت «غانم»، إن الأمر لن يصل إلى العاصفة، بل سيكون هناك نشاط كبير مثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، تصاحبها أمطار على عدد من المناطق.

وقالت عضو هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح وتقلبات الطقس تأتي نتيجة تأثر البلاد بالمنخفضات الخماسينية في الصحراء الغربية، التي تؤدي إلى كتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسرعات للرياح تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.