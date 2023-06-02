«الإفتاء» توضح صيغة دعاء استفتاح الصلاة.. سنة عن النبي

يردد الكثيرون من المسلمين في مختلف الأماكن دعاء استفتاح الصلاة؛ اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا يعلم عدد منهم ما صيغة دعاء استفتاح الصلاة الصحيحة؟ وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

دعاء استفتاح الصلاة

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، صيغة دعاء استفتاح الصلاة الصحيحة، مؤكدة أنه ليس واجبا بل سُنة، ولا حرج على من لا يقوله في صلاته.

صيغة دعاء استفتاح الصلاة

وتابعت دار الإفتاء موضحة صيغة دعاء استفتاح الصلاة أنها: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، مشيرة إلى أن هذا يعد استفتاحا مختصرًا عظيمًا.

وأوضحت دار الإفتاء أنّ هذه الصيغة لدعاء استفتاح الصلاة يكفي قولها بعد التكبيرة الأولى في صلوات «الظهر، العصر، المغرب، العشاء والفجر»، وكذلك في النوافل.

متى يقال دعاء استفتاح الصلاة؟

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنّه يقال دعاء استفتاح الصلاة عقب دخول المصلي إلى الصلاة، وقبل قراءة الفاتحة، موضحة أنه توجد صيغ أخرى لدعاء استفتاح الصلاة، منها: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ».