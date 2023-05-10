تعرف على أفضل صيغ دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح

يحرص كل منا على تريد دعاء استفتاح الصلاة، اتباعًا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ومعرفة أفضل صيغة له، إذ كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أفضل صيغة للدعاء، لافتة إلى أنّ هناك صيغًا أخرى طويلة وردت في السنة، ويجوز الأخذ بأي منها.

دعاء استفتاح الصلاة

وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، عن دعاء استفتاح الصلاة، إنه ليس واجبًا بل سُنة، فإن لم يقله الإنسان في صلاته فلا حرج عليه، لافتة إلى أنّ أفضل صيغة للدعاء، هي: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، مشيرة إلى أنّ هذا استفتاح مختصر عظيم، ويكفي بعد التكبيرة الأولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي النوافل.

وأشارت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنّ دعاء استفتاح الصلاة، هو الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة.

وأوضحت أنه وردت عدة صيغ في دعاء استفتاح الصلاة، مثل: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ

سنة عن الرسول الكريم

وأكدت أن دعاء الاستفتاح يعد سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنّ من قاله أخذ ثوابًا ومن تركه فلا شيء عليه، أي أنه لا يجب أنّ تسجد للسهو إذا تركته عمدًا أو ناسيًا.