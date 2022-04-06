دعاء استفتاح الصلاة.. اعرف أفضل الصيغ وأيسرها

يبحث الكثيرون عن صيغة دعاء استفتاح الصلاة، وهل هو سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أم لا، وذكرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أن صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة، هي «سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، مؤكدة أن هذه الصيغة قصيرة وسهلة، لافتة إلى أن هناك صيغا أخرى طويلة وردت في السنة، ويجوز الأخذ بأي منها، فالأمر يسير.

وعن دعاء استفتاح الصلاة، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه ليس واجبا، بل سُنة، فإن لم يقله الإنسان فى صلاته فلا حرج عليه، وذلك خلال الإجابة على سؤال يقول: «هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح ؟»، موضحة أن من لم يقله تصح صلاته، وهو فيه طلب الفتح من الله تعالى وتسبيح بحمده وطلب التوبة منه عز وجل واستغفار.

أفضل صيغ دعاء استفتاح الصلاة

وعن أفضل صيغة لـ دعاء استفتاح الصلاة، أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه يأتي بعد التكبير طلبا للفتح وتوطئة لتلاوة الفاتحة، ومستحب أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، مشيرة إلى أن هذا استفتاح مختصر عظيم، ويكفي بعد التكبيرة الأولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي النوافل.

ما هو دعاء استفتاح الصلاة؟

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن دعاء استفتاح الصلاة هو الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة.

وأشار إلى أنه وردت عدة صيغ في دعاء استفتاح الصلاة مثل: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ

وأكد «عاشور» أن دعاء استفتاح الصلاة يعد سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن من قاله أخذ ثواب ومن تركه فلا شيء عليه، أي أنه لا يجب أن تسجد للسهو إذا تركته عامدا أو ناسيا.