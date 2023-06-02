وزير الري يوجه بمتابعة أعمال تطهير ترعة ومصرف أبو الأخضر بالشرقية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عدة مشروعات جار تنفيذها بقطاع الري بمركز منيا القمح، في حضور المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، وأشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

تطهير ترعة ومصرف أبو الأخضر

وبدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ونائب محافظ الشرقية، أعمال تطهير ترعة أبو الأخضر ومصرف أبو الأخضر، وذلك لمتابعة خطة التطهير وإزالة الحشائش والاطمئنان على حالة الري والوقوف على المشكلات الفنية والعمل على حلها لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وجه وزير الموارد المائية والري بقيام إدارة التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر، وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بنطاق محافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي، وكذلك سرعة الانتهاء من رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من على الجسور.

تقييم أداء قيادات الري بالمحافظات

وقال وزير الموارد المائية والري إن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصى الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لأعمال أجهزة الري والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والتأكد من جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

وأشار نائب محافظ الشرقية إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة، وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب باعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى إنشاء كباري على المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.