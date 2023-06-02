وزير الري: تشكيل لجنة لتحديد مصدر المياه الأرضية خلف بحر مويس بالقليوبية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، بمتابعة الإجراءات التنفيذية لإنهاء إحلال وتجديد «صاولة ك 35» على الرياح التوفيقي، والمستخدمة في حجز المخلفات الطافية على المياه بالترع، واستبدالها بصاولة جديدة خلال شهر من تاريخه.

إنشاء صاولة جديدة ببحر مويس

كما وجه بدراسة إنشاء صاولة جديدة خلف فم بحر مويس، مع قيام معاون الوزير للمنشآت المائية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة كوبري فم ترعة بحر مويس وتقديم تقرير عاجل عنه يستعرض حالة الكوبري ومدى احتياجه للتأهيل والصيانة، وقيام معهدي بحوث المياه الجوفية والهيدروليكا بمعاينة ودراسة المسافة خلف فم بحر مويس وتحديد مصدر المياه الأرضية بالأراضي الواقعة بالجسر الأيسر لبحر مويس، وتكليف التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة بتحديد أسباب تأخير طرح وتنفيذ عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية على ترعة بحر مويس.

جاء ذلك خلال قيام وزير الري والموارد المائية يرافقة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بزيارة تفقدية لمحافظتي القليوبية والشرقية، لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظتين.

أعمال تطهير بحر مويس والرياح التوفيقي

وقام وزير الري ومحافظ القليوبية بتفقد أعمال التطهيرات وحالة المناسيب والتصرفات في بحر مويس والرياح التوفيقي وجنابية 1 بر أيمن بحر مويس بزمام محافظة القليوبية.

كما وجه بقيام التفتيش الفني بفحص عملية تأهيل جنابية 1 بر أيمن بحر مويس ومراجعة القطاعات المنفذة على الطبيعة، وفحص جميع عمليات التأهيل المسندة للشركة المنفذة لها، وإعداد تقرير (فني - مالي) عنها، مشددا على ضرورة متابعة التنفيذ واستلام الأعمال وفقا للمعايير الفنية السليمة.

وفيما يخص حالة المصارف الزراعية بالمنطقة، وجه وزير الري بقيام التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضر وإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بمحافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي، كما وجه بقيام أجهزة الري بالتنسيق مع أجهزة محافظتي القليوبية والشرقية لسرعة رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من على الجسور.

وصرح وزير الري بأن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصى الاحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

وأكد على متابعته المستمرة لأعمال أجهزة الري والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .