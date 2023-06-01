وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه منصة رفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في احتفالية اجتماع شركاء التنمية للتحضير لأسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث توجه بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً استراتيجياً منذ إنشاء أسبوع القاهرة للمياه، معرباً عن أمله في استمرار هذه الشراكة، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والمانحين ووكالات التمويل الدولية.

أشار وزير الري إلي أن أسبوع القاهرة للمياه تطور كل عام حتى أصبح علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه حيث يجمع الأسبوع الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والعلماء والمتخصصين وخريجين الجامعات والطلاب والمزارعين، وهو ما يعطي هذا الحدث طبيعة خاصة ومميزة، كما أصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة هامة لأفريقيا لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي، خاصة مع وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه على مستوي العالم نتيجة لندرة المياه وتغير المناخ.

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين، ومساهمات الأسبوع على أجندة المياه العالمية، حيث عقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27، كما أدرجت مصر أسبوع القاهرة للمياه الرابع من أكتوبر 2021 والخامس في أكتوبر 2022 في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في نيويورك في شهر مارس الماضي، حيث اسهمت توصيات ونتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلي مؤتمر الأمم المتحدة.

أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة هامة لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي

كما نتج عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه في الجزء رفيع المستوي إطلاق نداء القاهرة للعمل من أجل المياه والذي تم إعداده بناء على مناقشات عميقة لتعزيز الإجراءات والالتزامات السياسية العالمية لدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه.

وأشار الوزير إلى مجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث نجحت مصر في إدراج المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وكانت هذه هي المرة الأولي في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ في عقد جناح للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe، علاوة على ذلك توصلت الدول إلي قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

ونتيجة لمبادرة AWARe فقد بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة والذي أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية.

مصر تستضيف الاجتماع الثالث عشر لمجلس وزراء المياه الأفارقة

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف قريبا - بإعتبارها رئيس الأمكاو - الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة في منتصف يونيو الجاري، الذي سيتم خلاله رسميا الإعلان عن إطلاق المركز الأفريقي للتدريب في مجال التغيرات المناخية كما أنه يجري حاليا التحضير للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التكيف خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه.

التحضير للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التكيف خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه

علاوة على ذلك وكنتيجة للدورة الخامسة لأسبوع القاهرة وCOP 27 ، ترأست مصر واليابان رئاسة الحوار التفاعلىي المياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في تقديم مقترحات للتعامل مع تحديات المياه حول العالم .

وفيما يخص أسبوع القاهرة السادس للمياه أعرب سويلم عن أمله بإستمرار النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية، والإستمرار في السعي لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، حيث من المقرر أن يعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم COP28، وتعمل مصر حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة -رئيس مؤتمر المناخ القادم - على مواصلة السعي لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي.