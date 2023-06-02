موضوعات خطب شهر يونيو 2023 في صلوات الجمعة.. فروض وسنن وأخلاقيات

تتنوع موضوعات خطب شهر يونيو 2023 في صلاة الجمعة، والتي تضعها وزارة الأوقاف، لتتناول العديد من الموضوعات المهمة، والتي تناقش عدد منها الكثير من الأخلاقيات المجتمعية التي حث عليها الإسلام، كما في خطبة الجمعة اليوم.

خطب شهر يونيو 2023

وجاءت أول خطب شهر يونيو 2023 اليوم في صلاة الجمعة الأولى 2 يونيو 2023، والتي كان عنوانها «احترام الكبير»، باعتباره قيمة إنسانية نبيلة، وخلق إسلامي أصيل.

أما ثاني خطب شهر يونيو 2023 تأتي في الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 بعنوان «الحج رحلة إيمانية»، وذلك مع حلول عيد الحج، باعتباره أحد فروض الإسلام الخمسة، والتي يأمل جميع المسلمين أداءها.

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

وتأتي ثالث خطب شهر يونيو 2023 في صلاة الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023، تحت عنوان «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، لمناقشة عدد من الأخلاقيات والأعمال الصالحة التي يجب أن يحرص عليها المسلم.

آخر خطب شهر يونيو 2023

أما رابع خطب شهر يونيو 2023، تأتي في صلاة الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023، بعنوان «فضل يوم عرفة وسنة الأضحية»، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم الأضاحي.

وأخيرا الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023، والتي تشهد آخر خطب شهر يونيو 2023، تحت عنوان «حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن»، وذلك بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.