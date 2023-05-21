فضائل الصلاة على النبي.. عنوان خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

تتحدث خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، عن فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وجاء نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، يبدأ بقول: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهُمَّ صَلَّ وسَلّمْ وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

ويأتي في خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم دليل الحب، وباب القرب؛ وعلامة على صدق الإيمان، وإجابة لأمر الله تعالى لنا في كتابه الكريم، حيث يقول سبحانه: {إن اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حتى أكونَ أحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ).

الكريم من ظهر حبُّه على جوارحه

وأوضحت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن للصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة، ومحاسن جليلة، فهي دلیل كرم النفس وسخاء المشاعر، فالكريم من ظهر حبُّه على جوارحه فانطلق لسانه بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم والبخيل محروم من ذلك كله، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (البخيلُ الذي من ذكرْتُ عنده فلم يُصَلِّ علي)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (إنْ) أَنْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ).

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وذكرت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن الصلاة والسلام على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم بركة المجالس، وسبب لرحمة أهلها يوم القيامة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ (صلى الله عليه وسلم) إِلا كَانَ مَجْلِسُهُمْ عَلَيْهِمْ تَرَةً [أي: حسرة وندامة ونقصانا يَوْمِ القِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمْ).

وأكدت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، أن من فضائل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم): نيل رحمة الله وعميم فضله بكثرة الصلاة والسلام عليه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): (مَن صلى علي واحدةً صلى الله عليه عشرا)، عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، قال: أتاني جبريل، قال: (مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ الله شكرًا)، فما أعظمه من فضل، وما أكرمه من شرف ومنها: نيل شفاعته (صلى الله عليه وسلم في الآخرة، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤذَنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صلَّى اللهُ عَلَيْهِ بهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (أولى النَّاس بي يومَ القيامةِ أكثرهم علي صلاةً)، ومنها: استغفار الملائكة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (ما من مُسلم يصلي عليَّ إلا صلت عليه الملائكةُ ما صلّى على فليقل العبد من ذلك أو ليُكثر).