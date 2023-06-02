العثور على جثتين بهما طلقات نارية بجوار مدرسة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، على جثتين، بهما آثار طلقات نارية اليوم الجمعة بجوار مدرسة الأوسط قمولا، في قرية بشلاوبمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وجرى أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثتين بجوار مدرسة بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود العثور على جثتين لشخصين بهما طلقات نارية بجوار مدرسة في نقادة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على جثتين ومعها سيارتي إسعاف من مرفق إسعاف نقادة ، وتبين بعد الكشف على الهوية أن الجثتين لـ روماني عطا شوقي، 40 عاما، وطلعت نبية عبد المسيح، 40 عامًا، مقيمين في أسيوط، بهما إصابات طلقات نارية.

وتقرر نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف جهات التحقيق في محافظة قنا.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

عقوبة القاتل

يقول حسن عبد الرحيم، المحامي لدى محاكم قنا، إن عقوبة القاتل في تلك الجرائم تصل إلى الإعدام بحسب المادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية.