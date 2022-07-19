عاجل.. انهيار حفرة على 6 مواطنين بقنا واستخراج جثتين

انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، منذ قليل، جثتين من داخل حفرة انهارت على 6 أشخاص في قرية العركي بمركز فرشوط.

بلاغ يفيد بانهيار حفرة على 6 أشخاص

وتلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا من مركز فرشوط، يفيد بانهيار حفرة على 6 أشخاص داخل منزل بقرية العركي في فرشوط شمال محافظة قنا.

استخراج جثتين

وانتقلت القوات وجهود البحث تمكنت من استخراج جثتين تم وضعهما في مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، بينما جارٍ عمليات استخراج باقي الأشخاص الباقين.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.