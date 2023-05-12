حادث رودينا طفلة قنا.. جريمة سرقة وراء إنهاء حياتها

واقعة حادث رودينا طفلة قنا شغلت أهالي نجع حمادي، بعد مصرعها على يد جارتها، حيث تخلصت منها بسلاح أبيض، ثم وضعتها في جوال بلاستيك وألقتها من سطح منزلها في قرية النجاحية بنجع حمادي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

حادث رودينا طفلة قنا

وبحسب أسرة ضحية الغدر من جيرانها في مقتل الطفلة رودينا، فإنها كانت ذاهبة إلى «الكُتاب» عند أحد المشايخ لحفظ القرآن الكريم، واستدرجتها جارتها لسرقة قرطها الذهبي ثم قتلتها.

التحريات: الطفلة رودينا قتلت على يد جارتها

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، أن ربة المنزل المتهمة في ارتكاب الواقعة، من جيران المجني عليها، واستدرجت الطفلة أثناء ذهابها إلى أحد المشايخ لتحفيظ القرآن الكريم وسرقت قرطها الذهبي، وعندما قاومتها بالصراخ، قامت بالتخلص منها خشية افتضاح أمرها، ووضعت جثتها في جوال وتخلصت منها.

وأكدت التحريات أن شقيقة المتهمة خرجت إلى الشارع وصرخت بصوت مرتفع «الحقوا ياناس أختي قتلت رودينا بسبب الفلوس»، وبعدها عثر الأهالي على جثة الطفلة بعد ساعات من تغيبها.

مقتل طفلة في قرية النجاحية بنجع حمادي

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد العثور على جثة الطفلة رودينا محمد كامل، 8 أعوام، داخل جوال أعلى منزل بقرية النجاحية بنجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول مقتل الطفلة رودينا.