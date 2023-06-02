حماة الوطن بمطروح: حل 165 شكوى للمواطنين بقطاعات الكهرباء والصرف الصحي

يواصل حزب حماة الوطن بمطروح استقبال وتلقي الطلبات وشكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات أمانة الأزمات والكوارث بالحزب في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والطرق والنظافة، حيث وصل أكثر من 165 بلاغا وشكوى خلال الفترة الماضية، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تجاه المجتمع وأهالي مطروح، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

165 بلاغ وشكوى من أهالي مطروح

وقال النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أمانة الأزمات والكوارث بالحزب، تلقت أكثر من 165 بلاغا وشكوى خلال الفترة الماضية لحلها ومساعدة الحزب للجهاز التنفيذي بالمحافظة، من خلال نقل وحل شكاوى وطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة في إطار التعاون المثمر والإمكانيات المتاحة، بمتابعة من خلال محمد سمير السعودي أمين الأزمات والكوارث، تحت إشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب.

إصلاح كابلات كهرباء وبلاعات مكشوفة في الشوارع

وتابعت أمانة الأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن في بيان البلاغات الواردة من المواطنين لحل شكاوى في قطاعات الكهرباء بصيانة وإصلاح كابلات وبلاعات مكشوفة في الشارع تعرض حياة المواطنين للخطر، وتقديم حلول بالتواصل مع الأجهزة لتوفير أغطية ومطابق في عدد من المناطق والأحياء السكنية، وحل مشاكل خاصة بالنظافة.

حلول عاجلة

ومن جانبه وجه المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في مطروح، الشكر والتقدير لكل مسئول متفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين لتقديم الحلول السريعة العاجلة في كافة القطاعات الخدمية التي تهدف إلى معالجة المشاكل اليومية.