ممثل حماة الوطن بالحوار الوطني: يجب ربط البحث العلمي بمدة زمنية وتحقيق النتائج

أكد طه مطر ممثل حزب حماة الوطن، بمناقشات لجنة الصناعة في الحوار الوطني، أهمية توطين الصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم نحو 60%، رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17 مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.

لجنة الصناعة بالحوار الوطني

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الصناعة في مناقشات الحوار الوطني، أنّ الحكومة مطالبة بأن تسعى بشكل حقيقي من أجل تقليل هذه الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على توفير النقد الأجنبي، بجانب تعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنّ الصناعة تحتاج أيضا تدريب وتأهيل القوى البشرية التي تعمل بها وخاصة على مستوى الكوادر الحكومية.

البحث العلمي

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسئولية في تحقيق الربط ما بين الصناعة والبحث العلمي، وفقًا خطة محددة وليس العمل بلا خطة كما هو متبع الآن، ومن ثم ربط البحث العلمي بالصناعة يكون مرتبطا بنتائج بمدد زمنية محددة.