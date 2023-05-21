ممثل «حماة الوطن» في الحوار الوطني: الأحزاب أساس تأكيد الشعور بالانتماء العام

أكد أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أهمية تعزيز ودعم نشاط الأحزاب: «نعتبر أن الأحزاب هي أساس التعبير عن مبدأ سيادة الشعب وتأكيد الشعور بالانتماء العام، كما أن المشاركة تلعب دورا مهما في تطوير آليات الحكم الديموقراطي».

الأحزاب وُجدت كي تعبر عن أطياف المجتمع كافة

وأضاف «أبو النصر»، خلال كلمته في جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني: «الأحزاب وُجدت كي تعبر عن أطياف المجتمع كافة وتساعد على تلبية هذه المطالب من خلال الاختيار الجيد للعناصر التي تمثل الشعب وتلبي طموحاته من خلال رؤى وأطروحات».

وتابع، أن هناك عدة معوقات أمام الأحزاب مثل وجود أكثر من 100 حزب غالبيتها تنتمي إلى أيدولوجيات واحدة، وبالتالي يمكن الاتفاق على أن الأحزاب التي تفعل الحوكمة أو تحتكم إلى الشفافية يمكن إلغاؤها أو دمجها.

يجب إعمال قواعد الشفافية الكاملة على كل المستويات الحزبية

وأكد، أنه يجب إعمال قواعد الشفافية الكاملة على كل المستويات الحزبية بغض النظر عن موضوعها، ولا سيما فيما يتعلق بموازنة الحزب، وفي حالة ترشيح الأحزاب للأعضاء الأصليين ضمن القوائم المنتخبة في المجالس البرلمانية والمحلية يكون للحزب الحق الأصيل في اختيار الاحتياطيين بمعايير الكفاءة ويُختار منهم الأفضل في حالة خلو المقعد بالوفاة أو الاستبعاد ولا يشترط بديلا ملزما بعينه حتى تستطيع الاحزاب الحفاظ على الاداء الجيد لها في البرلمان.