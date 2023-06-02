توقعات بتراجع أسعار الهواتف المحمولة 30% بعد استثمارات 3 شركات عالمية في مصر

توقع خبراء الاتصالات تراجعًا كبيرًا في أسعار الهواتف المحمولة محليًا، وذلك على خلفية قيام عدد من عمالقة التكنولوجيا عالميًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، إذ قررت شركة سامسونج الكورية إقامة مصنعًا لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف، وذلك بعد أشهر قليلة من قرار نوكيا وفيفو بتصنيعه أيضا بمصر.

جهود تشجيع الاستثمار في صناعة الإلكترونيات

وقال كريم غنيم ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرف التجارة بالقاهرة، أن تصنيع الهواتف المحمولة محليا يساهم بشكل كبير فى طرحها بأسعار أقل من التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة لديها استراتيجية واضحة وهي «مصر تصنع الإلكترونيات»، وأصبحت حاليا مقصدًا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات، لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة المهمة تنفيذا لاستراتيجية.

وأضاف «غنيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تعمل على استراتيجية توطين التكنولوجيا لتصبح من خلالها مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف الذكية والتكنولوجيا، وخلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 أعلنت 3 علامات تجارية عالمية اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا فى مصر.

توطين التكنولوجيا

من جانبه قال محمد الحارثي خبير الاتصالات، إن التراجع في أسعار الهواتف التي سيتم تصنيعها محليا سيكون في حدود الـ30%، نظرًا لأن هذه الهواتف لم يكن تم فرض عليها رسوم جمركية، مشيرًا إلى أن سامسونج قررت إقامة مصنعها مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف ويوفر نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة في صعيد مصر.

وأضاف الحارثي أن التصنيع محليا يسهم فى نقل التكنولوجيا العالمية إلى مصر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتدريب للشباب المصري في كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن شركة فيفو الصينية دشنت مصنعها على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2 مليون هاتف.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند فيفو وإنما قررت شركة «إتش إم دي» المالكة للعلامة التجارية «نوكيا» لتصنيع مليون هاتف سنويا بمصر بالتعاون مع شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI مع، وهو الحال أيضا مع شركة إنفينكس الصينية بتصنيع هواتف SMART وHOT على خطوط إنتاج الشركة بمصنع سيكو فى أسيوط، تمثل 80% من مبيعات إنفينكس بمصر.

تقليل الضغط على الدولار

وأكد الحارثي أن الفترة المقبلة تشهد تشجيع كبير من الدولة المصرية للشركات العالمية للتصنيع في مصر، مؤكدا أن التصنيع محليا يسهم في زيادة العائد من العملة الصعبة، وتقليل الضغط عليها عن طريق توجيه الإنتاج إلي التصدير والاكتفاء ذاتيا.