إنشاء مصنع جديد لشركة سامسونج لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر، والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة في صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاء المصنع خلال الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التي تصنعها شركة سامسونج بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرية والتي بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول في السوق المصري.

مصر مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات، لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات».

وأوضح حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى في التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج في بنى سويف يأتي استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتي أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمي بمصر.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.