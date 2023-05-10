خبير مروري يقدم نصائح لتفادي الحوادث أثناء القيادة.. بينها الموبايل والأطفال

بين الحين والآخر، تشهد العديد من الطرق والمحاور الرئيسية وقوع الحوادث المرورية التي يكون السبب الرئيسي فيها قائد السيارة لعدم معرفته بخطورة الأخطاء التى يرتكبها أثناء القيادة على الطرق السريعة، إلا أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها لكي يحمي نفسه والآخرين من الخطر، أثناء استقلاله السيارة.

نصائح مرورية لتفادى الوقوع فى الحوادث

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ«الوطن»، عن نصائح مرورية لتفادى الوقوع فى الحوادث أثناء القيادة:

1- عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ما قد يعرضك للخطر الوقوع في الحوادث المرورية.

2- عدم وضع طفل على الرجل أثناء قيادة السيارة ما قد يؤدي إلى حجب الرؤية لمدة ثوانٍ ما قد يؤدي إلى حادث اصطدام ويحدث إصابات أو وفيات.

3- تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.

4- يجب استخدام حزام الأمان، ويجب أن تكون طفاية الحريق في متناول يده

5- يجب على قائدي السيارة استخدام الأنوار المنخفضة أثناء القيادة وعدم الأنوار المظهرة.

6- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

7- يجب على قائدي السيارة استخدام الإشارة الضوئية يمينًا ويسارًا قبل الدوران بوقت كاف.

8- يجب على قائد السيارة استخدام الأنوار الجانبية قبل التنقل إلي الحارات التي يمر بها من الحارة والآخرى، بمدة لا تقل عن دقيقة ونصف.