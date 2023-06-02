رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: وضعنا خريطة سياحية جديدة لمصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّ الجلسات التي عُقدت يوم 16 مايو تضمنت المحور الاقتصادي، وتناولت برامج الحماية الاجتماعية وآليات تحقيقها، والوضع الراهن والتطورات والخطوات المستقبلية.

«فوزي»: صياغة خريطة سياحية جديدة لمصر خلال جلسات لجنة السياحة

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت على شاشة «DMC»، أنَّه تم عقد جلستين للجنة السياحة على التوازي من جلسات المحور الاقتصادي، مشيراً إلى أنَّه خلال الجلسة الأولى تم صياغة خريطة سياحية جديدة لمصر ومناقشة وسائل الجذب السياحي بحضور معظم الفاعلين بالسوق السياحي.

وسائل التحفيز السياحي

تابع رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أنَّ الجلسة الأخرى تناولت وسائل التحفيز السياحي وحل إشكالياته، كما تم طرح الحلول المقترحة والتي كانت محل توافق كبير.