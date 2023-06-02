وزير التعليم العالي الأسبق: جلسات الحوار الوطني غنية وثرية

قدم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماه الوطن بالحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على طرحه مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب الجاري للمناقشة قبل طرحه على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية حياله.

الشيحي: جلسات الحوار حول قانون التعليم غنية وثرية

وأضاف «الشيحي» خلال استضافته على فضائية «إكسترا لايف»، أن جلسات الحوار الوطني التي تمت اليوم، كانت بمثابة جلسات غنية وثرية للغاية، وجاءت الآراء فيها متباينه والغالبية العظمي يروا في ما يتم إنجازه إضافة ودعم لمنظومة التعليم، موضحًا: «التعليم قضية دولة وحياة، والتعليم له 3 أهداف أولهم وأهمهم بناء الإنسان».

وأوضح أن مراحل التعليم لا تهتم ببناء المعارف بقدر اهتمامها ببناء الشخصية والهوية والإنتماء الوطني، وهو أحد الأهداف السياسية من التعليم، كما أن التعليم ذاته بمختلف تخصصاته وأنواعه ينقسم إلى تعليم عام وفني وأهلي وخاص، فجميعهم يجب أن يكونوا على قدر الجودة المطلوبة من أجل المنافسة عالميا.