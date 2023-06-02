برلمانية: نناقش التعليم في الحوار الوطني باعتباره قضية قومية

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري مناقشته ضمن الحوار الوطني، يؤكد أن التعليم قضية قومية يراها الكثيرون ويعلمون مشكلاتها، ونرجوا من خلال الجلسات أن نضع حلًا لكل تلك المشكلات.

سلامة: ياريت كل القضايا القومية تكون زي قضية التعليم

وأضافت «سلامة» خلال استضافتها على فضائية «إكسترا لايف»، أن عرض مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري لمناقشاته في الحوار الوطني جاء لمناقشة الآراء والمقترحات ولمس نبض الشارع، مع تقديم كل تلك المقترحات على مجلس النواب فهي خطوة إيجابية وإنجاز كبير، «ياريت كل القضايا القومية تكون زي قضية التعليم».

وأوضحت أن كل المشاركين في الجلسة الحوارية في الحوار الوطني حضرها المعلمين والطلبة المهتمين بالقضية التعليمية، وجميع الخبراء من جميع الفئات والتيارات السياسية والاجتماعية، موضحة: «إن شاء الله هيكون مشروع قانون جيد جدا وقيم وهيطلع بتوصيات كويسة ويكون فيه خير كبير».