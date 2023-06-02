ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الهند لـ50 قتيلا ونحو 300 مصاب

ارتفع عدد ضحايا حادث القطارين في ولاية أوديشا الهندية، إلى أكثر من 50 قتيلا ونحو 300 مصاب، وفق ما نشرت صحيفة Hindustan Times.

القطار يخرج عن مساره جزئيا

وخرج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا، بعد اصطدامه بقطار ركاب آخر، وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام، وانحرافه عن مساره.

وجرى تنبيه المرافق والمستشفيات الطبية كافة في بالاسور وضواحيها، بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا.

وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكانت الحصيلة السابقة، 30 قتيلا و 180 مصابا.

الرئيس الهندي يبدي حزنه على الحادث

وأبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين في أوديشا، قائلا: مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريبا.

وأشار على «تويتر»، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث، ويجرى تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.